İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Asansör boşluğuna düşen bir işçi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Asansör boşluğuna düşen bir işçi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Asansör boşluğuna düşen bir işçi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Afganistan uyruklu Abodin Sayghani (21), çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.

Yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sayghani, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

MERKEZ

ŞERİF KARAKURT

0

0%

ELBEYLİ

MURAT GEZİCİ

0

0%

MUSABEYLİ

ABDULLAH FİZGELİOĞLU

0

0%

POLATELİ

MİHDAT BAYINDIR

0

0%

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.