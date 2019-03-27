Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Asansör boşluğuna düşen bir işçi yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.
Afganistan uyruklu Abodin Sayghani (21), çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.
Yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sayghani, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
ŞERİF KARAKURT
0
0%
MURAT GEZİCİ
0
0%
ABDULLAH FİZGELİOĞLU
0
0%
MİHDAT BAYINDIR
0
0%
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.