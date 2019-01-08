Çanakkale'nin Yenice ilçesinde okullar tatil

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.



Öte yandan meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA