Çanakkale’nin yolları betondan dökülüyor

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanları Eğitim Semineri kapsamında, Çanakkale'de bulunan meclis başkanları; Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren ve Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin ile birlikte Çanakkale'de ilk defa uygulanan silindir ile sıkıştırılmış beton (SSB) yol yapım çalışmalarını incelemek için saha ziyaretinde bulundu.

Burada yol çalışmaları hakkında konuşma yapan Genel Sekreter Abdullah Köklü, "Bugün itibariyle ilimizde ilk defa Kumkale köyümüzde köy içi toplamda 1 kilometrelik silindir ile sıkıştırılmış beton yol uygulamasına başlamış bulunmaktayız. Uygulamaya aldığımız beton yol yapımının ulaşımı daha konforlu ve rahat bir hale getireceğine inanıyoruz. Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım noktasında yaşadıkları sıkıntılara son vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar köyümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA