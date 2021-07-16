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Canan Ergüder 44 oldu! Eşi Kenan Ece'den doğum günü sürprizi!

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder 44 yaşına bastı. Kenan Ece eşinin yaşını fotoğraf paylaşarak kutladı.

Canan Ergüder 44 oldu! Eşi Kenan Ece'den doğum günü sürprizi!

Sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı Menajerimi Ara adlı diziden ayrılmak zorunda kalan ünlü oyuncu Canan Ergüder 44. yaşını eşi ve dostlarıyla birlikte kutladı.

40 yaşındaki Kenan Ece, Canan Ergüder'le olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak eşinin doğum gününü kutladı.

Canan Ergüder 44 oldu! Eşi Kaan Ece'den doğum günü sürprizi!

Kanser tedavisi gören eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Kenan Ece sayfasından paylaştığı fotoğrafın altına  "İyi ki doğmuş güzelim" notunu ekledi.

Sevenleri de oyuncunun paylaşımın altında Ergüder'in yeni yaşını kutladı.

Canan Ergüder 44 oldu! Eşi Kaan Ece'den doğum günü sürprizi!

Canan Ergüder ise kutlama fotoğrafını "En başta aileme ve sonra doğum günümü kutlayan, bağışlar yapan, bana videolar hazırlayan, hediyeler gönderen herkese bu günde beni çok özel hissettirdiğiniz için gönülden teşekkür ederim" mesajıyla paylaştı.

2017 yılında evlenen Ergüder ve Ece çiftinin Demir Ece adında bir çocukları var. 

Canan Ergüder 44 oldu! Eşi Kaan Ece'den doğum günü sürprizi!

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