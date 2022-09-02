Canan Kaftancıoğlu sosyal medya akımında patladı! Elini yüzüne bulaştırdı! "Ahlak" sıfatını kendine yakıştırdı! "Sende olmayan"

Tüm dünya genelinde, sosyal medya akımları gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Twitter'da "Tek kelimelik tweet akımı" ortaya çıktı.

ÜNLÜ ŞİRKETLER DE KATILDI

ABD merkezli başlatılan tek kelimelik tweet akımında kişi, kurum veya kuruluşlar kendilerini en iyi anlatan kelimeyi tweet olarak atıyorlar. Akıma ünlü şirketler de katıldı. Böylece sosyal medyada viral hale geldi.

"AHLAK" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü siyasetçilerden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya akımına dahil oldu. Kaftancıoğlu, Twitter hesabından "Ahlak" Twittine yer verdi. İl başkanının bu paylaşımı dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları yorum yapmayı ihmal etmedi.

Allah herkese nasip etmiyo işte canan — Mehmet Tekin (@MehmetT44004874) September 2, 2022

"SENDE OLMAYAN"

Bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı: "Hiç güleceğim yoktu", "Sende olmayan bir şey", "Bolivya atasözü kimde ne eksikse onu çağırır", "Sende olmayan."