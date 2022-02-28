Canan Kaftancıoğlu "Tükürdüğünü yaladı!" Dün söyledikleri ve bugün yaptıkları "Takiyecilik yapmam" sözlerini hatırlattı!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Necmettin Erbakan için düzenlenen anma törenine katıldı. Erbakan'ın görüşüyle yakından uzaktan ilgisi olmayan CHP'li Kılıçdaroğlu'nun ise, "Erbakan'ın hayatı bize yol göstericidir" ifadelerini kullanması, Kaftancıoğlu'nun geçmişte söylediklerini akıllara getirdi. Kaftancıoğlu, "Sağa selam vermek ya da oradan oy almak için takıyyecilik yapamam" demişti.

"TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI"

Seçim yaklaştıkça, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası değişti. Sağ kesme değer veren, onlardan helallik isteyen CHP kafaları karıştırdı. Tüm bunlar, "Oy almak için yeni strateji" söylentilerini de beraberinde getirdi. Son olarak, Erbakan'ın anma töreninde bir araya gelen CHP'lilere, Canan Kaftancıoğlu'nun kurduğu cümle hatırlatıldı. CHP'li İstanbul İl Başkanı geçmiş dönemde "Sağa selam vermek ya da oradan oy almak için takıyyecilik yapamam" ifadelerine yer vermiş, sağ kesme yaranmak adına hiçbir adım atmayacaklarının sinyallerini vermişti.

Sosyal medyada yeniden gün yüzüne çıkarılan röportaj "Canan Kaftancıoğlu tükürdüğünü yaladı" başlıklarıyla paylaşılmaya devam ediliyor.