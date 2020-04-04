Canan Kaftancıoğlu'nun iptal etmediği kongrenin ardından Ayşe Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti!

Koronavirüs nedeniyle Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya hayata gözlerini yumdu. Türkiye'de coronavirüs sebebiyle okullar tatil edilip, maçlar seyircisiz oynanırken, Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş'ta 15 Mart'ta 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongreyi ertelemeyen Canan Kaftancıoğlu bu hareketiyle tepkilerin odağı oldu.

"YANLIŞLIKLA ÖVÜNMEK"

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Kaftancıoğlu'nun skandal ısrarına sert tepki göstermiş ve CHP İl Teşkilatı'nın tweetiyle birlikte "Yanlışla övünmek: Bunu yapan derhal görevden alınmalıdır!" mesajını paylaşmıştı.

HABERİ GÜRSEL TEKİN DUYURDU

İşte bu kongreden günler sonra acı bir haber geldi. Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya, koronavirüsten hayatını kaybetti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter sayfasında duyurdu. Tekin yaptığı paylaşımda "Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcımız değerli Ayşe Kaya'yı COVID-19 hastalığı nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, herkese baş sağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcımız değerli Ayşe Kaya'yı COVID-19 hastalığı nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, herkese baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/FfVEh2Td6T — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) April 4, 2020

SKANDALLARINA BİR YENİSİNİ EKLEMİŞTİ

Kaftancıoğlu tüm uyarıları kulak ardı edip yine eleştiri oklarını üzerine çeken bir adım daha attı. Yine aynı gün CHP'li il yöneticisi Yılmaz Yıldız'ın annesinin cenaze töreninde herkese sarıldı.

Kaftancoğlu'nun cenazedeki bir paylaşımıyla ilgili gazeteci Zeynep Gürcanlı, "Sarılın sarılın daha sıkı sarılın. Nasıl bir şuursuzluk böyle..." diyerek isyan etti!

"SAVUNULACAK BİR YANI YOK"

Ardı ardına gelen tepkiler üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, twitter adresinden yeni bir paylaşım yaparak yaşananlardan özür diledi. Kaftancıoğlu, paylaştığı cenaze fotoğrafıyla ilgili "Günlerdir bu uyarıları yapan ve uymaya çalışan biri olarak yakın bir arkadaşımın annesinin cenazesinde, gözündeki acıyı görünce sarılmayalım diyemedim,diyemezdim Ama bu yaptığımın yanlış olduğu gerçeğini değiştirmez Samimi eleştirilerinizde haklısınız ve savunulacak bir yanı yok." mesajını paylaştı.