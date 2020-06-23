Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza onandı!

İstinaf Mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı onadı. Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na silahlı terör örgütü propagandası yapmak, Kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere onandı.

Kaftancıoğlu'na ceza veren mahkeme İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Akın Gürlek, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’i 2013 Newroz’undaki konuşmaları nedeniyle yargıladı. Yargılamanın sonunda Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Önder’e 3,5 yıl hapis cezası vermişti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

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