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  3. Canan Kaftancıoğlu'ndan çirkin paylaşım! Aylan bebeğin cansız bedeni üzerinden kirli siyaset

Canan Kaftancıoğlu'ndan çirkin paylaşım! Aylan bebeğin cansız bedeni üzerinden kirli siyaset

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hayatını kaybeden Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının paylaşarak "128 Milyar dolar nerede?" sorusunu yönelttiği çirkin paylaşım tepki çekti.

Canan Kaftancıoğlu'ndan çirkin paylaşım! Aylan bebeğin cansız bedeni üzerinden kirli siyaset

Muhalefetin gündemde tutmaya çalıştığı "128 milyar dolar nerede" tartışmaları sürerken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından taraflı tarafsız herkesin tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni Muğla Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafını kullanması pes dedirtti.

Canan Kaftancıoğlu'ndan çirkin paylaşım! Aylan bebeğin cansız bedeni üzerinden kirli siyaset

ÇELİK: VİNCDANSIZLIK VE AYIP

Kaftancıoğlu'na tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Vicdansızlık ve ayıp.  Aylan bebeğin cansız bedenini böyle kullanmak ne büyük utanç. Utanma duygusu olana ömür boyu yeter. Nasıl karanlık bir zihniyet bu..." ifadelerini kullandı.

KALIN: YAZIKTIR, GÜNAHTIR, AYIPTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise," Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur.  Yapmayın .Yazıktır, ayıptır, günahtır." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

 

GÜL: AYLAN BEBEĞİN RUHU BU KÖTÜLÜĞÜ YENECEK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise," Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek..." dedi. 

 

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