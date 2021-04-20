Canan Kaftancıoğlu'ndan çirkin paylaşım! Aylan bebeğin cansız bedeni üzerinden kirli siyaset
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hayatını kaybeden Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının paylaşarak "128 Milyar dolar nerede?" sorusunu yönelttiği çirkin paylaşım tepki çekti.
Muhalefetin gündemde tutmaya çalıştığı "128 milyar dolar nerede" tartışmaları sürerken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından taraflı tarafsız herkesin tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni Muğla Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafını kullanması pes dedirtti.
ÇELİK: VİNCDANSIZLIK VE AYIP
Kaftancıoğlu'na tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Vicdansızlık ve ayıp. Aylan bebeğin cansız bedenini böyle kullanmak ne büyük utanç. Utanma duygusu olana ömür boyu yeter. Nasıl karanlık bir zihniyet bu..." ifadelerini kullandı.
KALIN: YAZIKTIR, GÜNAHTIR, AYIPTIR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise," Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın .Yazıktır, ayıptır, günahtır." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 20, 2021
Yapmayın
Yazıktır, ayıptır, günahtır.
GÜL: AYLAN BEBEĞİN RUHU BU KÖTÜLÜĞÜ YENECEK
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise," Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek..." dedi.