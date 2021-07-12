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  3. Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı: Bugün hakim karşısına çıkacak!

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı: Bugün hakim karşısına çıkacak!

Güveni kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 41 yaşındaki kardeşi C.Ş.’nin, Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı: Bugün hakim karşısına çıkacak!

Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi, dün Muğla’nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

FETHİYE'DE YAKALANDI

Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve Ordu’daki bir hastanede yönetici olduğu belirlenen 41 yaşındaki C.Ş., Fethiye’de, dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

C.Ş. ilk ifadesinde, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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