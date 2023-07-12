Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli

Canan Karatay, gençleştirici bir besin önerisiyle şaşkınlık yarattı. İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, uyuyana kadar tüketilmesini tavsiye ettiği kiviyi 10 yaş gençleştiren bir besin olarak açıkladı. Kivinin faydaları hakkında daha fazla bilgi için haberin detaylarına göz atabilirsiniz. İşte detaylar...





CANAN KARATAY'IN GENÇLEŞTİREN BESİN ÖNERİSİ

Canan Karatay, bu kez gençliği ön plana çıkardı ve sindirim ve sinir sistemi yerine kivi besinini 10 yaş gençleştiren bir öneri olarak sundu. Kivinin sağladığı faydaları açıkladı ve vurguladı.

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Canan Karatay, kivinin C vitamini bakımından zengin olduğunu ve adeta 10 yaş gençleştirdiğini belirtti. Bu nedenle, kivinin sabah akşam tüketilmesini önerdi. Kivinin gençleştirici etkisiyle birlikte sağlıklı hücre sayısını artırdığını da vurguladı. İşte ayrıntılar...





Kivinin faydaları arasında doğadaki en yüksek antioksidan içeriğe sahip olması, hasar görmüş hücrelerin hızla onarılmasını sağlaması ve lif bakımından zengin olması bulunuyor. Ayrıca, lutien ve zeaksantin içeren kivi, yaşlanmaya eğilimli hücreleri etkisiz hale getirerek hücrelerin yenilenmesini sağlıyor ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı oluyor.

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Kivi aynı zamanda göz çevresinde oluşan morlukları ve halkaları önlemekte etkili. Yeterli miktarda vitamin alınmadığını gösteren bu durumu engelleyebiliyor.

Saçlar için de faydalı olan kivi, saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. Saç köklerindeki vitamin eksikliğini gidermeye yardımcı olurken, kan aracılığıyla köklere gerekli vitaminleri taşıyor. Ayrıca, köklerdeki hareketliliği artırırken kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürüyor.

Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren kivi besini hakkındaki açıklamaları, besinin gençlik etkisi, cilt hücrelerini yenileme, göz çevresi sorunlarına karşı etkili olma ve saç sağlığına katkılarına odaklanıyor.