Canan Karatay ekmek yerine bunu yeyin demişti! Bilim dünyasından onay geldi

Ünlü doktor Canan Karatay, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Canan Karatay'ın önerisi, bilim dünyası tarafından da onaylandı. İşte o besin...

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Canan Karatay ekmek yerine bunu yeyin demişti! Bilim dünyasından onay geldi

Ünlü doktor Canan Karatay, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Karatay, ekmek yerine ceviz tüketimini önerdiğini belirtti. Ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi kuruyemişler, sağlıklı yağlar açısından zengin bir kaynak olarak bilinir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini daha az etkilediği için ani açlık krizlerini önleyebilir.

CEVİZİN FAYDALARI

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Bir araştırmada ortaya çıkan verilere göre, cevizin birçok faydası bulunmaktadır. Yaklaşık 90 besin maddesi içeren ceviz, insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, cilde parlaklık verir ve kırışıklık oluşumunu engeller. Aynı zamanda melatonin seviyesini yükselterek uyku düzenine katkı sağlar. Ceviz, içeriğindeki melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi gösterir.

Uzmanlar, cevizin tüm faydalarından yararlanmak için günde 5 adet ceviz tüketmenin yeterli olduğunu belirtmektedir. Bu şekilde vücuda gerekli besin değerleri sağlanabilir ve sağlıklı bir yaşam tarzı desteklenebilir. Canan Karatay'ın bu önerisi, bilim dünyası tarafından da onaylanmıştır ve birçok kişi tarafından dikkate alınmaktadır.

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