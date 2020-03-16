Canan Karatay'dan Ahmet Hakan'a tepki!

Profesör Doktor Canan Karatay, canlı yayınlanan bir televizyon kanalına konuk oldu. Karatay, burada koronavirüs ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Canan Karatay, bankaların emeklilere dijital bankacılıkla işleri yönetmesi önerisi üzerine başka bir öneride bulundu.

"MAAŞLARI EVLERİNE GÖTÜRÜLSÜN"

Yaşlı emeklilerin dijital bankacılığı kullanamayacağını belirten Karatay, koronavirüsün daha çok etkilediği yaşlı emeklilerin maaşlarının evlerine götürülebileceğini söyledi.

'HİZMET BUDUR'

Böylelikle yaşlı insanların koronavirüsten korunacağının altını çizen Karatay "Büyük emekliler dijital kullanamıyor ki. Bankaların görevi evine götürmesi. Hizmet budur." dedi.

Karatay'ın bu teklifine stüdyodakiler tam destek verdi

CANAN KARATAY'DAN AHMET HAKAN'A TEPKİ

Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın kendisine çok söz hakkı vermediğini iddia eden Karatay tepki gösterdi.

Kendisine yöneltilen soruları beğenmeyen Karatay canlı yayını terk etmek istedi.

AHMET HAKAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Karatay'ın bu tavrı üzerine şaşıran Ahmet Hakan'ın ne yapacağını bilemedi.

Programda soğuk rüzgarlar estiren tartışma ekranlara yansıdı.