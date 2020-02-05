Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi (2)

'HAKKIMDA 56 TANE SUÇ DUYURUSU VAR'

Prof. Dr. Canan Karatay, Mera yemeklerini tattıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne geçerek burada düzenlenen bir söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi veren Karatay, bir kalp profesörü, iç hatalıkları profesörü olarak senelerdir "Kalp hatalığının, kanserin sebebi trans yağlardır, kesinlikle kolesterol değildir" demekten dilinde tüy bittiğini ve hala bunun mücadelesini verdiğini söyledi. Karatay, şöyle devam etti:

"Soğuk sıkım zeytinyağı, ana sütünün aynısıdır, içerikleri aynıdır. Oranları değişik olabilir, birisi insandan geliyor diğeri meyveden geliyor. Ama bir tek farkları var; ana sütü hayvansal kolesterol içerir, soğuk sıkım zeytinyağı bitkisel kolesterol içerir. Kolesterol olmasa dünyada ne bitki olur ne insan ne de hayvan olur. Ama zeytinyağının riviera dediğimiz fabrikadan çıkan işlenmişi tehlikelidir ve kanser sebebidir. Ve ben "Bu kanser sebebidir" dedim diye riviera bana suç duyurusunda bulundu. Bu arada anti parantez söyleyeyim tam 56 tane suç duyurum var, mücadelem var. 56'ya çıktı geçen hafta. Rekora gidiyorum. 9 sene oldu konuşmaya başlayalı."

Bu sırada salondan bir kişinin "Meyve veren ağaç taşlanır" demesi üzerine Karatay, "Meyve verdiğim için değil, bazılarının meyvesini kısıtladığım için. Hepsi takipsizlik kararı alıyor ama devamlı şey yapıyorlar" dedi.

'KORONAVİRÜS VİRAL ENFEKSİYONDUR, KORKULACAK BİR ŞEY YOKTUR'

Çin'de birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü de değerlendiren Canan Karatay şöyle konuştu:

"Koronavirüsünden bahsedelim. Bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur. Mangalda kül bırakmıyorlar sevgili medyamız tabii ki. Virüsler hücre içine girer. Yani bir hayvanın, bir insanın akciğerine. Bu koronavirüs, akciğerdeki hücrelerin içine giriyor, solunum yoluyla bulaşması o demek. Ve o hücre içine virüs büyür, çoğalır. Yani hücrenin içindeki besini kullanarak çoğalır ve de hücreyi parçalar. Sıkıntı da oradan başlar. Bütün grip enfeksiyonları aynı. Virüsler aynı değişmiyorlar. Çok ufak her sene kılıf ve renk değiştiriyor. Çok üçkağıtçılar yani halledemiyor insanlar. Bu kadar teknoloji ilerledi, asırlardan beri, dünya kurulduğundan beri daha virüsleri halledemedik. O halde hücre içine girmesini biz önlememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım."

Karatay, konuşmasını Mevlana'nın "Bir delil ile 40 alimi yendim ama 40 delil ile bir cahili yenemedim" sözüyle bitirdi.

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Kaynak: DHA