Canaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Canaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Canaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Canaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Canaria 25 Ocak 1999 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Metwaly Emam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Canaria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Canaria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Canaria'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Canaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Canaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Canaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Canaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında El Mokawloon

19 Temmuz 2018 yılında Smouha

3 Eylül 2019 yılında El Makasa

31 Ekim 2020 yılında Smouha

24 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Canaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Canaria şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Canaria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arab Contractors SC

Mısır U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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