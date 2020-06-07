Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn konusu nedir? Oyuncular

Başrollerinde Şevket Çoruh, Ruhi Sarı ve Bülent Çolak'ın yer aldığı Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filmi bu akşam FOX tv ekranlarında seyirci ile buluştu. Bu eğlenceli film ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde..

CANAVAR GİBİ TÜRK İŞİ FRANKEŞTAYN KONUSU NE?

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, dolandırıcı bir adam olan ve mafya babası ile ters düşen Gürbüz ile tıp tarihine geçmek için çılgın projesi gerçekleştirmeye çalışan öğretim görevlisi Onur’un yollarının kesişmesini konu alıyor. İstanbul Balat’ta binbir dalavere ile cep telefonu mağazası işleten Gürbüz, dolandırdığı Sarı Kenan'ın kurbanı olur. Tam artık her şey bitti derken, macerası burada son bulmaz. Dr. Frankeştayn olmayı kafaya koyan Onur ve yardımcısı deneylerini tamamlamak için Gürbüz'ü mezarından çıkartırlar. Fakat ikili, Gürbüz’ü dirilttikten sonra başlarına nasıl bir bela sardıklarını çok geçmeden fark ederler. Hayata geri dönen Gürbüz ve çevresi için asıl macera bundan sonra başlar.

CANAVAR GİBİ TÜRK İŞİ FRANKEŞTAYN OYUNCULARI KİMLER?

İngiliz yazar Mary Wollstonecraft Shelly'nin sinemaya uyarlanan unutulmaz eseri ve korku karakteri “Frankenstein”ın komedi versiyonuna Şevket Çoruh hayat veriyor. Deccal serisinin ünlü yönetmeni Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan, Tolga Yüce ve Nazlı Tosunoğlu gibi isimler yer alıyor.