Çan’da Cumhur İttifakı’nın adayı Abdurrahman Kuzu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Mahalli ve İdari Yerel Seçimler kapsamında Çan'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında Cumhur İttifakı yapıldı. Cumhur İttifakının adayı Çan Belediye Başkanlığı'nı yürüten Dr. Abdurrahman Kuzu oldu. Cumhur İttifakı Adayı Abdurrahman Kuzu, :" Recep Tayyip Erdoğan'ın yiğitleri, Bahçeli'nin evlatlarıyla bir araya geldiğinde bu birlikteliği yıkabilecek biri yok" dedi.

Çan'da Cumhur İttifakı'nın aday açıklaması kalabalık bir katılımla gerçekleşti. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında yapılan Cumhur İttifakı kapsamında Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Cumhur İttifakının adayı olarak resmen açıklandı. Menderes Parkında düzenlenen Cumhur İttifakı açıklamasına AK Parti Çan İlçe Başkanı Orhan Arslan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, Cumhur İttifakı Çan Belediye Başkan Adayı Dr. Abdurrahman Kuzu'nun yanı sıra AK Parti ve MHP üyesi vatandaşlar katıldı.

Cumhur İttifakı aday açıklamasında konuşan MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, " 31 Mart ülkemiz için beka seçimidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik adı altında oluşturulan Cumhur İttifakı'nın Çanımız için başarı olacağına eminiz. Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Sayın Abdurrahman Kuzu'dur" dedi.

AK Parti Çan İlçe Başkanı Orhan Arslan ise, "AK Parti Genel Merkezinden almış olduğumuz onayla 31 Mart Yerel Seçimlerinde ilçemizde Cumhur İttifakımız onaylandı. Bu bağlamda emeği geçen MHP İlçe Başkanımız Fevzi Karakaya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhur İttifakının Çan Belediye Başkan Adayı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti ve MHP teşkilatlarının bir arada olduğu zaman Çan'da büyük bir enerji olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle milletin bekası için milletin huzurunda ve isteği talebinde 15 Temmuz'da oluşan Cumhur İttifakı'nın Genel Seçimlerde de devam ettiğini vurgulayan Cumhur İttifakı Adayı Kuzu, " Çan'da AK Parti teşkilatımız ile MHP teşkilatı arasında görüşmelerimiz devam etti ve ortak bir noktada buluştuk. MHP ile birlikte Belediye Meclis Üyesi listemizi hazırladık ve karşınıza çıktık" dedi. Cumhur İttifakı'nın hayırlı olmasını dileyen Kuzu:" Bu birliktelik bir çıkar üzerine kurulmadı. Bu birlikteliği millet istedi. Bu milletin bekası için kuruldu ve inşallah 31 Mart'ta da tüm Türkiye'de olduğu gibi bunun meyvesini görüp birilerine Çan'ın Belediye yönetimini bırakmayıp iki parti birlikte yürüyüp Allah'ın izniyle Çan'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Cumhur İttifakı Adayı Kuzu, sahadan olumlu enerji aldıklarını vurguladı.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın yiğitleri ve Bahçeli'nin evlatları bir araya geldiğinde bu birlikteliği yıkabilecek biri yok" diyen Başkan Kuzu, "Onun için bu seçimde kapı kapı dolaşıp, iki teşkilat beraber olup seçimi açık ara farkla belediyeyi tekrar alıp Çan'a hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA