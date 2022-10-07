Çan'daki Miniklerin itfaiyeciliğe olan ilgisi

Çanakkale Çan belediyesindeki ilçe itfaiye müdürlüğünde Osman Çaner'i ilkokul öğrencileri konuk edilerek itfaiyecilik haftasına yönelik bilgiler verildi. Minik öğrencilerin itfaiye araçlarına ilgisi büyüktü.

YAYINLAMA
Google News
Çan'daki Miniklerin itfaiyeciliğe olan ilgisi

İtfaiye haftası etkinlikleri doğrultusunda Çanakkale Çan belediyesi ilçe itfaiye müdürlüğüne minik öğrencilerden ziyaret gerçekleştirildi. Osman Çaner'i ilkokul öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan itfaiye personelleri öğrencilere meslekleri hakkında bilgiler vererek itfaiye hizmet binasının ve araçların tanıtımını yaptı.

iha-20221007aw729994-1-t.jpg

İtfaiye Müdürü İsmail Gezgin öğrenciler merak ettikleri her şeyi personellerimize sordular diyerek minik öğrencilerin mesleklerine olan ilgisi karşısında mutluluk duyduklarını dile getirdi. Öğrencilere itfaiyeyi ve itfaiyeciliği tanıma fırsatı sunan, ilçe itfaiye personelleri öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

iha-20221007aw729994-4-t.jpg

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye jet hızında yanıt: "Bir gece ansızın gelebiliriz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye jet hızında yanıt: "Bir gece ansızın gelebiliriz"
Böyle insafsızlık görülmedi! Kur'an-ı Kerim okuyan şahsa bıçakla saldırdı
Böyle insafsızlık görülmedi! Kur'an-ı Kerim okuyan şahsa bıçakla saldırdı
Muğla'da korkutan kaza! Ölü ve yaralılar var
Muğla'da korkutan kaza! Ölü ve yaralılar var
Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı cevabımız, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' "
Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı cevabımız, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' "
Son Haberler
Çan'daki Miniklerin itfaiyeciliğe olan ilgisi
Çan'daki Miniklerin itfaiyeciliğe olan ilgisi
7 Ekim 2022 günlük burç yorumları | İkizler, tartışmalara dikkat, Balık, güzel haberler yolda!
7 Ekim 2022 günlük burç yorumları | İkizler, tartışmalara dikkat, Balık, güzel haberler yolda!
Dolar yatırımcısını zengin etti! Döviz kurları yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar yatırımcısını zengin etti! Döviz kurları yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın fiyatları son kez düşüşte! Almak için acele edin! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son kez düşüşte! Almak için acele edin! İşte güncel altın fiyatları
Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022
Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022
Green Card/Yeşil Kart başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?
Green Card/Yeşil Kart başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?
Saadet Partili Ümit Çebi, Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! "Bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır"
Saadet Partili Ümit Çebi, Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! "Bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır"
Çok Okunanlar
7 Ekim 2022 Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den sel uyarısı! İşte il il hava durumu...
7 Ekim 2022 Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den sel uyarısı! İşte il il hava durumu...
Muğla'da korkutan kaza! Ölü ve yaralılar var
Muğla'da korkutan kaza! Ölü ve yaralılar var
Altın fiyatları son kez düşüşte! Almak için acele edin! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son kez düşüşte! Almak için acele edin! İşte güncel altın fiyatları
7 Ekim 2022 günlük burç yorumları | İkizler, tartışmalara dikkat, Balık, güzel haberler yolda!
7 Ekim 2022 günlük burç yorumları | İkizler, tartışmalara dikkat, Balık, güzel haberler yolda!
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden ilk kareler geldi! Liderlerin toplu fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı!
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nden ilk kareler geldi! Liderlerin toplu fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı!
İstanbul'da pes dedirten olay! Sokak röportajı yapan gençleri tehdit etti, ortalık karıştı!
İstanbul'da pes dedirten olay! Sokak röportajı yapan gençleri tehdit etti, ortalık karıştı!
Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görevleri tebliğ etti! Metin Feyzioğlu büyükelçi oldu
Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görevleri tebliğ etti! Metin Feyzioğlu büyükelçi oldu
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum