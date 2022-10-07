Çan'daki Miniklerin itfaiyeciliğe olan ilgisi

İtfaiye haftası etkinlikleri doğrultusunda Çanakkale Çan belediyesi ilçe itfaiye müdürlüğüne minik öğrencilerden ziyaret gerçekleştirildi. Osman Çaner'i ilkokul öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan itfaiye personelleri öğrencilere meslekleri hakkında bilgiler vererek itfaiye hizmet binasının ve araçların tanıtımını yaptı.
İtfaiye Müdürü İsmail Gezgin öğrenciler merak ettikleri her şeyi personellerimize sordular diyerek minik öğrencilerin mesleklerine olan ilgisi karşısında mutluluk duyduklarını dile getirdi. Öğrencilere itfaiyeyi ve itfaiyeciliği tanıma fırsatı sunan, ilçe itfaiye personelleri öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulundu.