Candan Erçetin'den Bodrum konseri

BODRUM'da sahne alan şarkıcı Candan Erçetin, hayranlarına keyifli gece yaşattı.

Candan Erçetin, açık hava konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle hayranlarına keyifli gece yaşattı. Erçetin, dansları ve şıklığıyla da beğeni topladı. Konserin başında hayranlarına seslenen Candan Erçetin, "Biz bu konserleri her yıl yapıyoruz. Geçen sene repertuvarımız biraz daha içe kapalı, depresifti; ancak bu sene ruh halimiz değişti. Bu yıl daha neşeli olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

Temposu bir an olsun düşmeyen konserde Candan Erçetin'in "Çok şanslısınız. Bu akşam ne kadar güzel bir dolunay var ve siz bu dolunay altında şarkılar dinleyeceksiniz" demesi üzerine seyircilerden biri de "Bizim dolunayımız sensin" diye bağırdı.

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DHA