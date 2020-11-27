Candaş Tolga Işık: Genişletilmiş yasaklar gelecek

Gazeteci Candaş Işık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; Pazartesi günü Bakanlar kurulunun gündeminin daha geniş kapsamlı yasakların geleceğini belirtti.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz."