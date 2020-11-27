Bakan Koca duyurdu: Yüzde 100 artış varO suikastte İsrail'in mi parmağı var? İran Dışişleri Bakanı Zarif açıkladıCandaş Tolga Işık: Genişletilmiş yasaklar gelecekMaske takmadığı için ceza yedi! Türkçe konuşmaya başladıCHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şokuOn Numara çekiliş sonuçları 27 Kasım 2020 (MPİ)Ankaragücü - Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİTürkiye - Hırvatistan EuroBasket 2022 maçı CANLI İZLE LİNKİFETÖ'nün sözde imamı Denizli'de yakalanarak cezaevine gönderildiGenç yaştaki tapu memuru evinde ölü bulundu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Candaş Tolga Işık: Genişletilmiş yasaklar gelecek

Candaş Tolga Işık: Genişletilmiş yasaklar gelecek

Gazeteci, Candaş Tolga Işık, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, önümüzdeki hafta daha geniş kapsamlı yasakların geleceğini belirtti.

Candaş Tolga Işık: Genişletilmiş yasaklar gelecek

Gazeteci Candaş Işık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; Pazartesi günü Bakanlar kurulunun gündeminin daha geniş kapsamlı yasakların geleceğini belirtti.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz."

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT