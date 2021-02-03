Şu sıralar Haber Global kanalındaki 'Kontra' isimli spor programında yorumculuk yapan ve yine Haber Global kanalında 'Az Önce Konuştum' isimli politik sohbet programını hazırlayıp sunan Candaş Tolga Işık, sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle internette en çok araştırılan isimlerin arasında yer alan ünlü gazeteci hakkında merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Candaş Tolga Işık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Candaş Tolga Işık'ın eşi kimdir? İşte detaylar...

CANDAŞ TOLGA IŞIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gazeteci, köşe yazarı ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, Haber Global kanalındaki 'Az Önce Konuştum' isimli sohbet programında gündem belirleyen isimleri ağırlayarak, ses getiren bölümlere imza atıyor. Candaş Tolga Işık, 3 Mayıs 1978’de İstanbul’da doğdu. Aslen Karslı olduğu tahmin edilen ünlü gazeteci, İstanbul Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. Yurt dışında genetik mühendisliği eğitimi gördü.

2002 yılında bir yerel radyo istasyonunda habercilik yapmaya başladı. Ardından Best FM ve RadyoTime’da çeşitli radyo programları hazırlayıp sundu. 2009’da Alem FM’de Güçlü Mete ile birlikte Kripto Odası isimli programı sunmaya başladı.

“Beşiktaş Platformu Genç Profesyoneller” tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın TV Programcısı Ödülü gazeteci Candaş Tolga Işık’a verildi. 2015 yılında üç ayrı üniversitenin öğrencilerinin oylarıyla “Türkiye’nin en başarılı, genç siyaset yazarı” ödülünü aldı. 2007’den bu yana Türkiye gündemine damga vuran birçok atlatma haber Candaş Tolga IŞIK imzasıyla çıktı: Sarıkamış Faciası’nda kaybolan binlerce şehidin Karadeniz’in altında yattığını ortaya çıkardı. Amerika’nın terör örgütünün sözde lideri Murat Karayılan’ın Süleymaniye’de bir hastanede tedavi görmesine nasıl göz yumduğunu yazdı. 22 Temmuz seçimleri sonrası Başbakan Erdoğan tarafından kurulan 60. hükümetin bakanlar kurulu listesini iki gün önceden tam liste olarak yazdı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olacakları ilk kez onun köşesinde deşifre edildi.

2009’da tv8’de Bunu Konuşalım isimli politik sohbet programını hazırlayıp sunmaya başladı. 2015 yılına kadar bu programı çeşitli kanallarda sürdürdü.

Mayıs 2013 yılında köşe yazılarından oluşan İthal Edilmiş Korkular Ülkesi isimli kitabını çıkarttı. İlk öykü kitabı Portakal Ağacı 2016 yılında, ikinci öykü kitabı 40 2019 yılında İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı. 10 yılı aşkın süre Posta gazetesinde köşe yazarlığı ve muhabirlik yaptı. Nisan 2020’de gazeteden ayrıldı.

2014 yılında kısa sürede Türkiye’nin en çok okunan ve satan dergisi haline gelen KAFA dergisini kurdu. Ardından dergicilik sektöründeki çalışmalarına devam ederek 2015 yılında FİTBOL dergisini kurdu. Aynı yıl #tarih dergisini bünyesine kattı. 2019 yılından itibaren KAFA Çocuk ve Bilim ve Sadece Şiir adlı iki ayrı dergi de dahil olmak üzere toplam beş derginin imtiyaz sahibi.

2017 ve 2019 yıllarında iki sezon boyunca Beşiktaş Kulubü’nün İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptı.

Candaş Tolga Işık aynı zamanda Şubat 2019’da Nihat Sırdar ve Güçlü Mete tarafından kurulan, dopdolu içeriğiyle yayın hayatına başladığından beri çokça ses getiren KAFA Radyo’nun kurucuları arasındadır.

13 Eylül 2020'den itibaren her pazar saat 23:00'te Haber Global ekranlarında yayınlanan son transfer haberlerininin ve spor ile ilgili tüm gelişmelerin konuşulduğu Kontra programında yorumcu olarak izleyiciyle buluşuyor.

15 Eylül Salı gününden itibaren merak eden, sorgulayan, herkesten önce soran ve gerçeklerin peşinde koşan Az Önce Konuştum programıyla Haber Global ekranlarında.

EŞİ KİMDİR?

2010 yılında yazar ve spor programı sunucusu Burcu Kapu ile evlenen Candaş Tolga Işık, 2012 yılında eşinden boşanmıştır.