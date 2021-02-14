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Candaş Tolga Işık Kontra programında neden yok?

Sporun gündemini belirleyen, takımlardan son transfer haberlerinin değerlendirildiği Kontra programında Candaş Tolga Işık yok. Peki Candaş Tolga Işık Kontra programında neden yok? Detaylar haberimizde...

Candaş Tolga Işık Kontra programında neden yok?

Haber Global'de Pazar günleri saat 23.00'te akrana gelen Kontra programında Candaş Tolga Işık bu kez yok. Peki Candaş Tolga Işık Kontra programında neden yok? Ayrıntılar haberimizde...

CANDAŞ TOLGA IŞIK KONTRA PROGRAMINDA NEDEN YOK?

Haber Global'de ekrana gelen Kontra programında Candaş Tolga Işık'ın yer almayacağı açıklandı.

Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul sosyal medya hesabından Candaş Tolga Işık ile ilgili paylaşımda bulundu.

Candaş Tolga Işık, Serdar Ali Çelikler ve Uğur Karakullukçu'nun yorumlarıyla spor gündemini değerlendirdiği Kontra programda 14 Şubat'ta Candaş Tolga Işık'ın yer almayacağını açıklayan Onur Tuğrul paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kontra saat 23’te Haber Global’de!

Gündem çok sıcak! Tartışmalar dinmiyor. 

Serdar Ali Çelikler ve  Uğur Karakullukçu ile stüdyodayız. 

Not: Ailevi bir sağlık sorunundan ötürü Candaş Tolga Işık bu hafta bizimle olamayacak. Tekrar geçmiş olsun."

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KONTRA PROGRAMI HAKKINDA

Sporun gündemini belirleyen, takımlardan son transfer haberlerinin değerlendirildiği Uğur Karakullukçu, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler’in değerlendirdiği Onur Tuğrul’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kontra” programı her pazar saat 23:00’te Haber Global'de ekranlara gelmektedir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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