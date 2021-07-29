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  3. Candaş Tolga Işık yazdı! Kabine aşı olmayanlara kısıtlama getirmeyi konuşacak

Candaş Tolga Işık yazdı! Kabine aşı olmayanlara kısıtlama getirmeyi konuşacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kabine toplantısında aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesinin konuşulacağını, kısıtlama getirilme eğiliminin ağırlık kazandığını söyledi.

Candaş Tolga Işık yazdı! Kabine aşı olmayanlara kısıtlama getirmeyi konuşacak

Türkiye'de aşı olmayan kişilerin ikna edilmesi için sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seferber oldu. Ancak aşı olmayan kişilerin insan yoğunluğunun olduğu yerlere alınmaması tartışılırken bu konu Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

"EĞİLİM AĞIRLIK KAZANIYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda", Aşı olmayanlara yönelik kamuoyundan gelen yoğun kısıtlama talebi ve artan vaka sayıları önümüzdeki ilk Kabine'nin gündemine geliyor. Bakanlar Kurulu'nda kısıtlama getirme eğilimi ağırlık kazanıyor. Kültür, içişleri, sağlık gibi bakanlıklarda cumhurbaşkanına sunmak üzere çalışmalar var..."  ifadelerine yer verdi. 

 

HASTANEDE YATANLARIN YÜZDE 95'İ AŞI OLMAYANLAR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgına yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan kişilerin 95'inin iki doz aşısını tamamlamamış kişiler olduğunu açıklamıştı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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