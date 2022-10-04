Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı köşe yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Cep telefonu ve otomobilde ÖTV kalkacak mı?

Edindiği kulis bilgileriyle dikkat çeken bir isim olan gazeteci Candaş Tolga Işık, TV100'de yayımlanan köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Hükümetin seçim öncesi birçok adım atmaya hazırlandığını dile getiren Tolga Işık, AK Parti'nin ekonomik hamleler atacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Işık, Hazine ve Maliye Bakanlığında hummalı bir çalışma olduğunu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılbaşına kadar hazırlıkların tamamlanması konusunda talimat verdiğini kaydetti.

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Candaş Tolga Işık yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hükümet, seçim sathı mahaline girilirken gençlere ve düşük gelirli vatandaşlara yönelik bir adım attı ve bir konut projesi açıkladı. Sandıktaki yansımasını henüz bilmiyoruz.

Muhalefet bu projeyi gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali vaatler olarak görüyor ve eleştiriyor. Ancak Ankara’daki kaynaklarımızdan duyduklarımız o ki AK Parti tarafından ekonomiye dair artık herkesin kabul ettiği yaşadığımız büyük yıkıma dair bir dizi hamle daha gelecek.

HUMMALI ÇALIŞMA VAR

Maliye Bakanlığı'nda şu sıralar hummalı bir çalışma var. Maliye Bakanı Nureddin Nebati direksiyonda ama bu sürecin perde arkasındaki esas isim Berat Albayrak. Duyduklarımı teker teker yazayım.

KREDİ DESTEKLERİ

Kredi Garanti Fonu’nun kesesi açılıyor. Özellikle işletmelere yönelik ciddi kredi destekleri getirilmeye hazırlanılıyor. Bu kapsamda yeni bir vergi affı ve yeni bir düzenleme de gündemde.

ÖTV İNDİRİMLERİ

Maliye kaynakları otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde başta ÖTV olmak üzere çeşitli vergi indirimleri hatta bazı vergileri kaldırmaya gidecek kadar adımlar için çalışıldığını ifade ediyor.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye’ye yılbaşına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın talimatı vermiş. Muhtemelen bu takvime sadık kalınırsa yılbaşından hemen önce ya da hemen sonra ekonomiye dair direkt vatandaşın cebine yönelik paketler açıklanacak.

Açıklanacak açıklanmasına da herkes gibi benim de merak ettiğim şu: Bunların kaynağı ne? Diyelim ki cep telefonunda, otomobilde ÖTV’yi kaldırdınız ya da kayda değer bir azaltmaya gittiniz Türk ekonomisi bunu nasıl finanse edecek? Daha doğrusu edebilecek mi? Karadeniz’de bulunan doğalgaz hepimizi çok mutlu etti ama memleketin tüm illerinde bir o kadar daha doğalgaz bulsak ancak bu açığı finanse edebiliriz. Peki o zaman tekrar soralım kaynak ne?

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