Candaş Tolga Işık'tan flaş tam kapanma açıklaması: 16'sında başlayıp bayrama dek sürecek!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında 1 Mart tarihi itibarıyla geçilen kademeli normalleşme, pozitif vaka sayılarında ani ve durdurulamayan bir yükselişe sebep oldu. Turizm sezonunun da yaklaşmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra vaka sayılarını 1000 - 2000 bandına düşürme isteğini ifade etmesiyle tam kapanma konusu gündemdeki yerini aldı.

21 GÜN TAM KAPANMA İHTİMALİ VARDI

Bununla birlikte Ramazan ayında 21 gün tam kapanma olacağını düşünen vatandaşların gözü, kulağı, yarın yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Gazeteci Candaş Tolga Işık da yarın yapılacak toplantının öncesinde, kısıtlama kararlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.

BÖYLE BİR PLAN YOK DEDİ AMA...

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ramazan2da tam kapanma gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlayan Işık, "Ramazan'da tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor'" ifadelerini kullandı.

"16 NİSAN'DAN BAYRAMA DEK SÜRECEK"

Ancak bu Tweetinin ardından kısa bir süre sonra, hükümete yakın bir kaynağının kendisini aradığını ifade eden Işık, "Yukarıdaki tivit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" diye yazdı.