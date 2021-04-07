Candaş Tolga Işık'tan Kerem Bursin'e tepki: Sensin salak

Oyuncu Kerem Bursin'in Instagram hesabından yaptığı canlı yayında kafelere gittiğinde maskesini çıkaran vatandaşlara yönelik," O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! I’m sorry, salaksınız! Ailenizi ve insanları bir düşünün." ifadelerini kullanmasına tepkiler sürüyor. Bir tepki de gazeteci ve Az Önce Konuştum programının sunucu Candaş Tolga Işık'tan geldi.

Sosyal medya hesabından Kerem Bursin'i etiketleyen Candaş Tolga Işık," Kapalı alanlarda binlerce kişilik kongre yapanlara, karantina kurallarını işine geldiği gibi hiçe sayanlara gıkını çıkarama sonra dön kafeye gidip kahve içerken maskesini çıkardı diye vatandaşa salak de! Sensin salak." ifadelerini kullandı.

Kapalı alanlarda binlerce kişilik kongre yapanlara, karantina kurallarını işine geldiği gibi hiçe sayanlara gıkını çıkarama sonra dön kafeye gidip kahve içerken maskesini çıkardı diye vatandaşa salak de! Sensin salak. @KeremBursin

(Bu arada I'm not sorry.) https://t.co/T7Hhg4sOn2 — Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 7, 2021

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