Çandır: “Kalıcı düşüşün sırrı çekirdek enflasyonda”

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, enflasyonda aylık ve yıllık düşüşün kalıcı hale gelmesini dilerken, kalıcı bir enflasyon düşüşü sağlamak için çekirdek enflasyonun daha fazla aşağı çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜİK verilerine göre, aralık ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde - 0.40, yurtiçi üretici enflasyonunun (Yİ_ÜFE) yüzde - 2.22 ilan edildiğini kaydeden Çandır, "Aralık ayı enflasyonu, hem tüketici hem de üretici tarafında beklentilerden fazla düşük ilan edilmiştir. Aralık ayında beklentiler civarında ilan edilen tek enflasyon kalemi ise yüzde - 0.37 ile çekirdek enflasyon olmuştur" dedi. Son 15 yılda ilk kez kasım ve aralık aylarında eksi enflasyonun TÜFE ve ÜFE'de birlikte görüldüğüne dikkat çeken Çandır, "Her ne kadar ÜFE'de beşinci kez bu iki ayda art arda eksi enflasyon görmüş olsak da ilk kez TÜFE'de böyle bir durum ortaya çıkmıştır" dedi.

Yıllık enflasyonun da beklentilerin altında olduğunu belirten Ali Çandır, TÜFE'nin yıllık yüzde 20.30, Yİ_ÜFE'nin ise yüzde 33.64 olarak ilan edildiğini kaydetti. Çandır, "Bu iki enflasyon da daha önceki en yüksek enflasyonların yaklaşık iki kat üzerinde bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Çekirdek enflasyonun önemi

Çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 20.15 ilan edildiğini belirten Çandır, "Çekirdek enflasyon yüksek seyrini sürdürmüştür. Kalıcı bir enflasyon düşüşü sağlamak için bizim çekirdek enflasyonu mutlaka daha aşağıya çekme zorunluluğumuz bulunmaktadır" dedi. Çandır, açıklanan enflasyon rakamlarının dışında çarşı pazar enflasyonun daha yüksek hissedildiğini vurguladı.

Bölge enflasyonu

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de enflasyonun ülke geneline paralel seyrettiğini kaydeden Çandır, "Aylık olarak yüzde - 0.64 ilan edilen bölgemiz enflasyonu, ülke enflasyonundan yaklaşık yüzde 50 daha düşük olmuştur. Bu hızlı düşüşe rağmen bölgemizin yıllık enflasyonu ise yüzde 21.41 ile hala ülke ortalamasının yüzde 6 üzerinde seyretmektedir" diye konuştu.

İlk üç ay önemli

Önümüzdeki Ocak, Şubat ve Mart aylarının enflasyon açısından zorlu aylar olduğunu bildiren BAGEV Başkanı Ali Çandır, "Çünkü bu üç ayın geçen seneki toplam enflasyonu yüzde 2.74'tür. Yani biz önümüzdeki üç ay boyunca toplam 2.74'ten daha düşük bir enflasyon ilan etmeliyiz ki, yıllık yüzde 20.30'luk ilan edilen enflasyonu düşürebilelim" dedi. Düşük enflasyonun ancak daha yüksek faiz ve daha düşük bir döviz kuru ile mümkün olabileceğini söyleyen Çandır, bunun gerçekleşmesinin zorluğuna dikkat çekti.

Çandır, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla devam etmesini dilerken, TOBB'a bağlı oda ve borsalar olarak programa verdikleri desteği anımsattı.

Kaynak: İHA