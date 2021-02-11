Canelo vs Avni Yıldırım maçı ne zaman 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İz bırakan sporcular arasında yer alan Türk boksunun yetiştirdiği önemli isim Avni Yıldırım, kemer maçı için Meksikalı rakibi Saul Alvarez ile karşılaşacak. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırmalarda bulunuyor.

AVNİ YILDIRIM - CANELO MAÇI NE ZAMAN?

Avni Yıldırım ile Meksikalı Saul Alvarez arasında gerçekleşecek olan maç 28 Şubat tarihinde ABD Miami şehrinde bulunan Hard Rock Stadı’nda yapılacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Avni Yıldırım ile Canelo arasındaki maç S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. Mücadelenin saati henüz duyurulmadı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK BOKS MAÇINA BU VATANIN ÖZ EVLADI OLARAK ÇIKACAĞIM"

Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyerek duygularını ifade eden Avni Yıldırım, “Dünyanın en büyük boks maçına bu vatanın öz evladı olarak çıkacağım. Türk halkının dualarıyla, alnımızın akıyla çıkacağız. Son maçımdan itibaren çeşitli sıkıntılar yaşadım. Lobiye karşı savaştık, hakkımız yendi, sakatlıklar geçirdim, salgın beni etkiledi ancak sabrettik. 21 aydır ABD'de ve Almanya'da antrenmanlarımı sürdürdüm. Pes etmedim, çok kırılma noktaları oldu. Bu maçı kazanmak için tüm imkanları sağladık” dedi.

"HİÇ KİMSE TÜRK BOKSÖRE ŞANS VERMİYOR"

Antrenörü Joel Diaz'a güvendiğini ifade ederek," Her şey güzel olacak. Hiç kimse Türk boksöre şans vermiyor. Bunu insanların gözüne sokacağız. İnşallah hakkımız olan altın kemeri almak nasip olur, kemeri ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sinan abinin maçlarını izleyerek boksa başladım. Kendisi, bizim için efsane. Onu hiçbir zaman geçemeyiz. Onun yolundan gitmek bize nasip oldu. İnşallah kemeri Sinan abinin mezarına götürmek nasip olur" diye konuştu.