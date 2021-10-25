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Caner Ak kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne? Hakem Caner Ak hangi takımlı?

Türkiye'de futbol maçlarında futbolcular kadar hakemler de ilgi çeken ve merak edilenlerin başında geliyor. Bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Caner Ak'ın da biyografisi merak ediliyor. Peki Caner Ak kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne? Hakem Caner Ak hangi takımlı? Cevapları haberimizde derledik...

Caner Ak kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne? Hakem Caner Ak hangi takımlı?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev alan hakemlerin listesi sürekli olarak değişiyor. Bu kapsamda yen hakemlerin de kim olduğunu öğrenmek adına biyografileri araştırılıyor. TFF 1. Lig'de görev alan hakemlerden biri olan Caner Ak'ın da biyografisi merak edilen ve araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Caner Ak kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne? Hakem Caner Ak hangi takımlı? İşte cevaplar...

CANER AK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, ASIL MESLEĞİ NE?

Caner Ak 1983 yılında Bilecik'te dünyaya gelmiştir. 38 yaşındaki Caner Ak'ın asıl mesleği hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, deneyimli hakem 2014'ten beri Türkiye'nin 1 numaralı futbol organizasyonunda dördüncü hakemlik yapmaktadır. Ak, Süper Lig'de şu ana kadar hiç maç yönetmemiştir.

Caner Ak kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne? Hakem Caner Ak hangi takımlı?

CANER AK HANGİ TAKIMLI?

Yıllardır hakem olarak görev yapan Caner Ak, verdiği kararlar ile kimi zaman takdir toplayıp kimi zaman da eleştiriliyor. Bu kapsamda Ak'ın tuttuğu takım da merak ediliyor. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Caner Ak'ın hangi takımlı olduğu bilinmemektedir.

Caner Ak kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne? Hakem Caner Ak hangi takımlı?

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