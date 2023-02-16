Caner Arici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Arici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caner Arici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caner Arici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caner Arici 7 Kasım 1986 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Caner Arıcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caner Arici Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LifeFootball Sportmanagement yapmaktadır. Caner Arici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caner Arici'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caner Arici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caner Arici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caner Arici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caner Arici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Balıkesirspor

25 Ağu 2010 yılında Beypazarı Şeker

30 Haziran 2011 yılında Balıkesirspor

27 Ocak 2014 yılında Ankaraspor

14 Ağu 2015 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2016 yılında Osmanlıspor

16 Ağu 2016 yılında Y. Malatyaspor

30 Haziran 2017 yılında Osmanlıspor

3 Ağu 2017 yılında Giresunspor

30 Haziran 2018 yılında Osmanlıspor

11 Temmuz 2019 yılında Samsunspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Nevşehir Bld

Caner Arici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caner Arici şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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