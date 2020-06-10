Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Caner Çalışır'ın 3 gün önce ünlü bir isimle yazışmaları ortaya çıktı. Çalışır'ın yazışmalarındaki yalnızlık vurgusu dikkat çekti.

"TEK BAŞIMA KALDIM"

Caner Çalışır yazışmalarda sitemkar sözlerle arkadaşlarının yanında olmadığından dert yandı:

''Kerimcan'ı sildim. Yanımda kalan tek çocuk da gitti tek kaldım. Cemal Can gelsin de çok özledim onu, tek başıma hiç bırakmazdı beni. Çok özledim onu. Diğerlerinin Allah belasını versin''