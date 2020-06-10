Caner Çalışır'dan sitem dolu mesaj: '' Kerimcan'ı sildim!''
Cemal Çalışır bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Çalışır'ın yakın arkadaşı olarak bilinen Kerimcan hakkında söyledikleri sosyal medyada ses getirdi. Çalışır, '' Kerimcan'ı sildim'' diyerek sitem ettiği ortaya çıktı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Caner Çalışır'ın 3 gün önce ünlü bir isimle yazışmaları ortaya çıktı. Çalışır'ın yazışmalarındaki yalnızlık vurgusu dikkat çekti.
"TEK BAŞIMA KALDIM"
Caner Çalışır yazışmalarda sitemkar sözlerle arkadaşlarının yanında olmadığından dert yandı:
''Kerimcan'ı sildim. Yanımda kalan tek çocuk da gitti tek kaldım. Cemal Can gelsin de çok özledim onu, tek başıma hiç bırakmazdı beni. Çok özledim onu. Diğerlerinin Allah belasını versin''
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