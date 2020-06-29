Caner Çalışır'ın cenazesinde gözyaşı dökmüşlerdi! Kerimcan Durmaz'dan tekne partisi

Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir teknede verdiği parti esnasında eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Durmaz'ın yakın arkadaşı olan ve 2 hafta önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'ın ölümünden çok kısa bir süre sonra verdiği parti tepki çekti.

Kerimcan Durmaz arkadaşının ölümünden çok etkilenmiş ve mezarının başında gözyaşı dökmüştü. Kerimcan Durmaz ve arkadaşları, aradan kısa bir süre geçmesine rağmen lüks bir teknede parti yaptı. Partiden dans ettiği ve eğlendiği anları paylaşan Kerimcan ve arkadaşlarına eleştiriler peş peşe geldi.