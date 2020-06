Caner Çalışır'ın öldüğü Cemal Can Canseven'e söylenecek mi? Sosyal medya fenomeni ve Dj Caner Çalışır bugün 31 yaşında hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Cemal Can, Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor 2020'de yarışıyor. Peki Caner Çalışır'ın öldüğü Cemal Can Canseven'e söylenecek mi? İşte detaylar.

CANER ÇALIŞIR'IN ÖLDÜĞÜ CEMAL CAN CANSEVEN'E SÖYLENECEK Mİ?

'Benimle Söyle'de jüri üyeliği de yapan Caner Çalışır, sabaha karşı kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Caner Çalışır'ın ani şekilde hayatını kaybetmesi, hem sevenlerini hem de sosyal medya fenomenlerini üzdü.

Caner Çalışır, 2016'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından Cemal Can Canseven de Caner Çalışır'ın yakın arkadaşıydı.

Acun Ilıcalı'nın, Caner Çalışır’ın ölüm haberini, yarışmada olması sebebiyle Cemal Can Canseven'e vermesi bekleniyor.

Ailesinden bir talep gelmediği takdirde Caner Çalışır’ın hayatını kaybettiği haberini alamayacak olan Cemal Can, Survivor sonrası kötü haberi alacak.

Survivor'da aileden bir görüşme talebi geldiği takdirde, yarışmacılar aileleriyle görüşebiliyor.

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Fenomen Caner Çalışır'ın hayatı merak ediliyor. Çalışır 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Caner Çalışır, Radyo elevizyon bölümünden mezun oldu. Vine'daki videolarıyla bilinse de Hakan Kakız ile TV ve sosyal medya dünyasına adım attı.

O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan Çalışır, komedyen Okan Bayülgen ile de çalışmalar yürüttü. Diğer yandan fenomen isim Dj olarak çalışıyordu. Caner Çalışır, Kanl D'nin başarılı çalışmalarından Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

Sosyal medya fenomeni ve Dj Caner Çalışır, 2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü ve 10 Haziran 2020 tarihinde de geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

CANER ÇALIŞIR KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya fenomeni ve Dj Caner Çalışır 31 yaşında bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

CANER ÇALIŞIR VİDEOLARI

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

ACUN ILICALI SURVIVOR 2020'DE DEĞİŞEN SİSTEMİ AÇIKLADI

Surivor'da bu sene değişen eleme sistemini açıklayan Acun Ilıcalı oylamaya göre eleme adaylarının belirleneceğini söyledi.

Acun Ilıcalı şunları söyledi :" Bu seneki eleme sistemini söylüyorum; Arkadaşlar bu akşam takım olarak oylamaya çıkıyorsun. Bu akşam 1 adayı siz çıkaracaksınız. 2. ve 3. adayı sms sonuçlarına göre en çok oy alan 1. ve 2. eleme adayını söyleyecek"

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020 haftanın 7 günü izleyicisiyle buluşuyor.

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.