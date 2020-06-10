Caner Çalışır'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu..

Kerimcan Durmazı ile Ekranların İkonu Haline Gelen ve kısa sürede yer edinen Caner Çalışır hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından sevenleri ve bir çok ünlü isimden taziye mesajları yağdı. Çalışır'ın ani ölümü baştan yakın arkadaşı Samet Liçina, İrem Derici ve Selin Ciğerci olmak üzere bir çok ünlü ismi yasa boğdu.

İşte ünlülerden gelen Caner Çalışır paylaşımı;

SELİN CİĞERCİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bir dönem Caner Çalışır ile sıkı dost olan Selin Ciğerci Çalışır'ın ölümü karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemedi Ciğerci sosyal medya hesabından şu sözlerle eski dostunu andı:

"HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNLERİNDEN"

"Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum. Mekanın cennet olsun arkadaşım" dedi.

İREM DERİCİ

''Kalbim sızlıyor, huzurlu uyu Caner..''

SAMET LİÇİNA

''Toprağın bol olsun..''