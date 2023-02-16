Caner Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caner Cengiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caner Cengiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caner Cengiz 30 Haziran 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caner Cengiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caner Cengiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Caner Cengiz'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Caner Cengiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caner Cengiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Caner Cengiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caner Cengiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2018 yılında Karşıyaka Alt

1 Temmuz 2019 yılında Karşıyaka

Caner Cengiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caner Cengiz şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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