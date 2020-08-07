Caner Cindoruk ve Cansu Dere birlikte rol alacak!

Caner Cindoruk muhteşem bir projeyle ekranlara dönüyor. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak Doktor Foster isimli BBC dizisinden uyarlanacak olan Türk dizisinin kadrosuna dahil olan Cindoruk'a Cansu Dere eşlik edecek.

Yurt dışında izlenme rekorları kıran Doktor Foster yerli versiyonu MEDYapım farkıyla Türkiye'Ye uyarlanıyor.

Projenin baş rollerinde ilk olarak Cansu Dere ve Kaan Urgancıoğlu yer alırken son gelen bilgilere göre Cansu Dere'ye dizi de ünlü oyuncu Caner Cİndoruk eşlik edecek.

Henüz dizinin adının belli olmadığı da gönderilen açıklamada isim belirtilmemesinden anlaşıldı.

Kanal D’nin Doktor Foster dizisinin Türk uyarlaması ile ilgili ilk açıklama:

İki yıldız oyuncu Kanal D’de! Cansu Dere ve Caner Cindoruk, yeni sezonda iddialı bir dizi ile ekrana gelecek.

BBC'de her sezonu 5 bölüm olarak yayınlanan Doctor Foster, bir kasabada ailesiyle mutlu bir hayat sürerken kocasının ceketinde kendisine ait olmayan bir saç teli bulan ve aldatıldığından şüphelenen bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.