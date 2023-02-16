Caner Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caner Colak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caner Colak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Caner Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caner Colak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caner Colak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caner Colak 14 Temmuz 1994 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Caner Çolak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caner Colak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caner Colak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Caner Colak'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caner Colakboyu ve yaşı kaç

Caner Colak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caner Colak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Caner Colak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caner Colak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında 1957 Espiye

21 Ağu 2014 yılında Arsinspor

25 Ağu 2016 yılında Bartınspor

21 Eylül 2017 yılında 62 Pertek Spor

15 Şubat 2019 yılında Görelespor

18 Eylül 2019 yılında Adıyaman 1954

15 Eylül 2020 yılında Kahta 02 Spor

28 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

22 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Caner Colak kimdir

Caner Colak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caner Colak şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carsibasibelediyespor

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Caner Colak nereli

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