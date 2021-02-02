Eşinin sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yer alan Caner Erdeniz araştırma konusu oldu. Peki Caner Erdeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kiminle evli? İşte detaylar...

CANER ERDENİZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

CANER ERDENİZ KİMİNLE EVLİ?

33 yaşındaki ünlü basketbolcu Caner Erdeniz, hayatını 2019 senesinde oyuncu Müge boz ile birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden bir de Vina isminde kız evlatları vardır.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 yılında dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.

Müge Boz 'un detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Müge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü.