Caner Erkin Galatasaray'a mı dönüyor?

Takvim Gazetesinde yapılan habere göre Galatasaray'ın 33 yaşındaki sol bek ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından hangi takımla anlaşacağı merak konusu olan Caner Erkin, Fenerbahçe'den zam talep etmesi üzerine görüşmeler tıkandı.

MERT HAKAN'A YILLIK 15 MİLYON TL ÖDENMESİ ÜZERİNE...

Fenerbahçe yönetiminin Sivasspor'un gözde ismi Mert Hakan Yandaş ile yıllık 15 milyon TL üzerine anlaştığı söylentileri ortaya çıkınca Caner Erkin'in de yapılan görüşmeler de Fenerbahçe yönetiminden zam istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin bu talebi kabul etmemesi üzerine tıkanan görüşmeler, Galatasaray'ı devreye soktu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sonucu araya giren sarı-kırmızılı ekip Caner Erkin transferinde hızla yol katediyor. Galatasaray'ın daha iyi bir teklif sunması üzerine Caner Erkin 2009-10 sezonunun ardından 10 yıl sonra tekrar sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

CANER ERKİN KİMDİR?

Caner Erkin, 4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir, Edremit'te dünyaya geldi.

Futbola 2002 senesinde Manisaspor altyapısında başlayan Erkin, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde aynı takımla imzaladı. 2007 senesinde kadar forma giydiği Manisaspor'da 43 maça çıkan sol bek, mevkisi gereği fazla gol pozisyonu bulamasa da 4 gol kaydetmeyi başardı.

Manisaspor'da oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Erkin, 2007 senesinde £3.5M karşılığında CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Rus takımın bünyesinde oynarken, bir sezonluğuna Galatasaray'a kiralandı. 2010 senesinde ise 6 sene formasını giyeceği Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de 159 maçta forma şansı bulan Erkin, 9 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2016 senesinde Inter'e transfer olsa da, aynı sezon yine Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a geldi.

Caner Erkin, 2006 senesinden bu yana Türkiye Milli Takımı formasını giymektedir.

18 Haziran 2010 tarihinde evlendiler. 25 Nisan 2011 tarihinde Çınar adında bir oğlu oldu. 29 Ocak 2016 tarihinde boşandılar.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de dünyaevine girdi. Çiftin Mihran Ela isminde çoçukları oldu.