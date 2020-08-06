Caner Erkin kimdir? Kaç yaşında? Hangi takıma geldi?

Futbol camiasının başarılı isimlerinden Caner Erkin'in bugün Fenerbahçe'ye geldiği resmen açıklandı. Ünlü futbolcunun kariyeri ve hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

CANER ERKİN KİMDİR?

Caner Erkin, 4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir, Edremit'te dünyaya geldi. Futbola 2002 senesinde Manisaspor altyapısında başlayan Erkin, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde aynı takımla imzaladı. 2007 senesinde kadar forma giydiği Manisaspor'da 43 maça çıkan sol bek, mevkisi gereği fazla gol pozisyonu bulamasa da 4 gol kaydetmeyi başardı.

Manisaspor'da oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Erkin, 2007 senesinde £3.5M karşılığında CSKA Moskova'ya geçti. Rus takımın bünyesinde oynarken, bir sezonluğuna Galatasaray'a kiralandı. 2010 senesinde ise 6 sene formasını giyeceği Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de 159 maçta forma şansı bulan Erkin, 9 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2016 senesinde Inter'e transfer olsa da, aynı sezon yine Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a geldi.

Caner Erkin, 2006 senesinden bu yana Türkiye Milli Takımı formasını giymektedir.

Caner Erkin'in Beşiktaş ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından, bugün Fenerbahçe kulübüne transfer olduğu duyuruldu.

Caner Erkin, 18 Haziran 2010 tarihinde Asena Erkin Atalay ile evlendi. 25 Nisan 2011 tarihinde Çınar adında bir oğlu oldu. 29 Ocak 2016 tarihinde eşi Asena Erkin'den tek celsede boşandı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin daha sonra, oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de evlendi. Çiftin Mihran Ela isminde çoçukları oldu.