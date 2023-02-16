Caner Erkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Erkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caner Erkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caner Erkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caner Erkin 4 Ekim 1988 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caner Erkin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTALENT yapmaktadır. Caner Erkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbul Başakşehir FK futbol takımında oynamaktadır. İstanbul Başakşehir FK takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caner Erkin'nin İstanbul Başakşehir FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caner Erkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CanerErkin

http://www.facebook.com/CanerErkin/

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Caner Erkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caner Erkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Caner Erkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caner Erkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Kasım 2004 yılında Manisaspor

1 Ocak 2007 yılında CSKA Moskova

1 Eylül 2009 yılında Galatasaray

30 Haziran 2010 yılında CSKA Moskova

5 Temmuz 2010 yılında Fenerbahçe

1 Temmuz 2016 yılında Inter

31 Ağu 2016 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2017 yılında Inter

1 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş

6 Ağu 2020 yılında Fenerbahçe

7 Eylül 2021 yılında Karagümrük

2 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Başakşehir

Caner Erkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caner Erkin şuan İstanbul Başakşehir FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caner Erkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Edremit Özcan Kolejispor (2001-2002), Manisaspor (2002-2004)

Türkiye takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

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