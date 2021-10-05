Caner Erkin ve Berkan Kutlu, Norveç maçı öncesinde konuştu!

Milli futbolcularımız Berkan Kulu ve Caner Erkin, A Milli Futbol takımımızın Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

Norveç'i yenebilecek güçte olduklarını dile getiren Milli futbolcularımız kendilerine inandıklarını ve iyi çalıştıklarını ifade etti.

"YENECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Caner Erkin konuşmasında, "Uzun senelerdir milli formayı terletiyorum, çok mutlu oldum. Keşke Euro 2020'de de kadroda olsaydım ama nasip işte. Elimden gelen her şeyi vermeye hazırım. Önce Norveç maçını düşünmeliyiz. Norveç'i yenecek kalitedeyiz. Yeneceğimize de inanıyorum."

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

"Şenol hoca çok değerli biri, Kuntz da öyle. Burası milli takım herkes elinden geleni yapıyor. Hocanın farklı bir sistemi vardır, burada bir değişiklik olabilir. Oyuncu tercihleri değişik olabilir. Biz hocamızın ne istediğine inanıp buradan devam edeceğiz."

"UMARIM KALICI OLURUM"

Berkan Kutlu ise konuşmasında "A Mİlli Takım da olduğum için çok mutluyum. Benim için çok büyük bir gurur. Görevimizin farkındayız. Dört maçı en iyi şekilde oynayıp önümüze bakacağız.

Hocamızın bizden istediklerini öğrenip onları yavaş yavaş uygulamaya çalışacağız. A Milli Takım'a gelmek önemli ama kalıcı olmak daha önemli. Umarım kalıcı olurum."

Yeni bir hocamız var, önceki kampta burada olmadığım için geçmişle ilgili bir şey diyemem ama gelecekle ilgili toplantılar yaptık. Hocamızın bizden istediklerini pratiğe dökmeye çalışacağız." ifadelerine yer verdi.