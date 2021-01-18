Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya milyonluk jest!

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in, eşi Şükran Ovalı'ya yaptığı milyonluk jest magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Fenerbahçeli futbolcu Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açtı.

Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL değerinde Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti.

2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti.