Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya milyonluk jest!
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Şükran Ovalı için kesenin ağzını açtı.
Ünlü futbolcu Caner Erkin'in, eşi Şükran Ovalı'ya yaptığı milyonluk jest magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
Fenerbahçeli futbolcu Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açtı.
Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL değerinde Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti.
2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti.