FETÖ lideri Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen için karar verildi: Cinsel istismardan tutuklandıAşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?İbo Show 28. bölüm fragmanı yayınlandı | 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!Caner Erkin hakkında skandal haber: "Bu pislik milli formayı giydi"Caner Erkin'den olay Umut Meraş beğenisi!Manisa'da engelli kıza taciz edenler hakkında şoke eden karar! Tutuksuz yargılanacaklar!Son dakika | Suudi Arabistan'dan hac kararı: O kişilere izin verilecekHatay'da can pazarı! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralıBozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm full, tek parça izle | Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izleArka Sokaklar 593. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Caner Erkin'den olay Umut Meraş beğenisi!

Caner Erkin'den olay Umut Meraş beğenisi!

Spor yorumcusu Emre Bol'un Umut Meraş hakkında yaptığı, " Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır" yorumunu beğendi.

Caner Erkin'den olay Umut Meraş beğenisi!

A Milli Takım'ın İtalya'ya 3-0 yenildiği maçın tartışılan isimlerinden biri Le Havre takımında forma giyen Umut Meraş oldu. Türkiye'nin yediği ilk golde yediği çalımla oyundan düşen Umut Meraş sosyal medyada gündem oldu. Spor yorumcusu Emre Bol, TV 100'de yayınlanan VAR Odası programında Umut Meraş hakkında çarpıcı bir ifade kullandı.

"CANER ERKİN'İN AYAKKABILARINI TAŞIR"

Emre Bol, Umut Meraş için," Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır " dedi.

Caner Erkin'den olay Umut Meraş beğenisi!

CANER, PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Bu ifade Fenerbahçe paylaşımları yapan bir Twitter sayfasında paylaşılırken ligde en çok asist yapan sol bek olmasına karşın Milli Takım'a çağrılmayan Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin bu paylaşımı beğendi.

Caner Erkin'den olay Umut Meraş beğenisi!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT