Caner Erkin'den olay Umut Meraş beğenisi!

A Milli Takım'ın İtalya'ya 3-0 yenildiği maçın tartışılan isimlerinden biri Le Havre takımında forma giyen Umut Meraş oldu. Türkiye'nin yediği ilk golde yediği çalımla oyundan düşen Umut Meraş sosyal medyada gündem oldu. Spor yorumcusu Emre Bol, TV 100'de yayınlanan VAR Odası programında Umut Meraş hakkında çarpıcı bir ifade kullandı.

"CANER ERKİN'İN AYAKKABILARINI TAŞIR"

Emre Bol, Umut Meraş için," Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır " dedi.

CANER, PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Bu ifade Fenerbahçe paylaşımları yapan bir Twitter sayfasında paylaşılırken ligde en çok asist yapan sol bek olmasına karşın Milli Takım'a çağrılmayan Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin bu paylaşımı beğendi.