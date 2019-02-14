Caner Erkin'in velayet davası reddedildi
BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti.
BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.
DHA
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