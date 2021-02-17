Caner Kurtaran Kimdir? Nereli, Kaç Yaşındadır? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Almıştır?
Atv ekranlarında her salı günü izleyicilerle buluşan fenomen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katılan Caner Kurtaran Kimdir? Nereli, Kaç Yaşındadır? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Almıştır? Sorularının cevabını sizler için haberimizde derledik.
Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güçlü kadrosuna iki ünlü isim daha katıldı. Bu isimlerden birisi de ünlü oyuncu Caner Kurtaran oldu. Peki Caner Kuratan kimdir? Nereli, Kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Bu soruların cevabını sizler için haberimizde derledik.
CANER KURTARAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDADIR?
Caner Kurtaran Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. İstanbul'da 26 Ekim 1978 (42) tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamış, ardından İstanbul Devlet Tiyatrosunda bir süre çalışmıştır.
Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Almıştır?
Şu anda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İshak karakterine hayat verecek olan ekranların tanınan yüzü Caner Kurtaran; daha önce Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Irak, Ramo gibi bilinen birçok dizi ve film projelerinde yer aldı.
Filmleri
2006: Kurtlar Vadisi Irak
2007: Ayla
Dizileri
2005: Güz Yangını
2006: Kırık Kanatlar
2006-2009: Yaprak Dökümü (Şevket)
2010: Aşk ve Ceza
2011: Sırat
2012-2013: Huzur Sokağı (Selim)
2012: Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)
2014: Çırağan Baskını (Ali Suavi)
2015: Bir Deniz Hikayesi (Semih)
2018: Kalbimdeki Deniz (İzak Wolowitz)
2019: Tek Yürek
2019: Kimse Bilmez (Manyak Nedim)
2020: Ramo
2021: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İshak)