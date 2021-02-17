Caner Kurtaran Kimdir? Nereli, Kaç Yaşındadır? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Almıştır?

Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güçlü kadrosuna iki ünlü isim daha katıldı. Bu isimlerden birisi de ünlü oyuncu Caner Kurtaran oldu. Peki Caner Kuratan kimdir? Nereli, Kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Bu soruların cevabını sizler için haberimizde derledik.

CANER KURTARAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDADIR?

Caner Kurtaran Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. İstanbul'da 26 Ekim 1978 (42) tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamış, ardından İstanbul Devlet Tiyatrosunda bir süre çalışmıştır.

Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Almıştır?

Şu anda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İshak karakterine hayat verecek olan ekranların tanınan yüzü Caner Kurtaran; daha önce Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Irak, Ramo gibi bilinen birçok dizi ve film projelerinde yer aldı.

Filmleri

2006: Kurtlar Vadisi Irak

2007: Ayla

Dizileri

2005: Güz Yangını

2006: Kırık Kanatlar

2006-2009: Yaprak Dökümü (Şevket)

2010: Aşk ve Ceza

2011: Sırat

2012-2013: Huzur Sokağı (Selim)

2012: Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)

2014: Çırağan Baskını (Ali Suavi)

2015: Bir Deniz Hikayesi (Semih)

2018: Kalbimdeki Deniz (İzak Wolowitz)

2019: Tek Yürek

2019: Kimse Bilmez (Manyak Nedim)

2020: Ramo

2021: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İshak)