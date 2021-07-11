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Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli? Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne?

Kanal D ekranlarında başlayan Operasyon 41 yarışmaları bir hayli merak ediliyor. Yarışmacılar arasında Caner Tanrıverdi gibi tanıdık bir çok isim yer alıyor. Bizler de Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli? Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne? şeklindeki soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte Tanrıverdi hakkında bazı bilgiler.

Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli? Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne?

Kanal D'ye yeni bir soluk geliyor. Operasyon 41 adlı yarışma programı bu yaza damga vuracak. Yeni yarışmada bir çok tanıdık genç isim bulunuyor. Peki Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli?Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne?

CANER TANRIVERDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hasan Yalnızoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Operasyon 41 adlı yarışmada oyuncu Caner Tanrıverdi yarışmacılar arasında yer alıyor. 10'ar kişilik iki timin mücadele edeceği yarışmada Tanrıverdi hakkında bilgiler merak edildi.

Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli? Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne?

Caner Tanrıverdi 23 yaşında ve Gemliklidir. İlk ve orta öğrenimimi Gemlik'te tamamladıktan sonra Karabük Üniversitesi Makina Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Tanrıverdi, uzun bir dönem profesyonel futbol oynamıştır. Daha sonra Best Model Of Turkey 2012 yarışmasına katılan yakışıklı oyuncu Best Gentleman beşincilik ödülünü kazanmıştır. 

Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli? Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne?

Oynadığı dizi ve filmler;

*Günahkar (dizi)

*Recep İvedik 4 (film)

*Bambaşka (film)

Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli? Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne?

CANER TANRIVERDİ BOYU KAÇ, İNSTAGRAM HESABI NE?

Caner Tanrıverdi'nin boyu  1.80 cmdir. Kova burcu genç yarışmacının kilosu ise 75'tür. 

Tanrıverdi İnstagram'da @canertanriverdii hesabını kullanmaktadır. 

Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli? Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne?Caner Tanrıverdi kimdir, kaç yaşında, nereli? Caner Tanrıverdi boyu kaç? İnstagram hesabı ne?

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