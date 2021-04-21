Ekranlarda görünmesinin ardından araştırılmaya başlanan yazar Caner Taslaman merak konusu edildi. Peki Caner Taslaman kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

CANER TASLAMAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Caner Taslaman 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazar. Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınır. Bir zamanlar Adnan Oktar grubu ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde yer alan Taslaman, günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışmaktadır

Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans,

Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi‘nde daha sonra Oxford Üniversitesi‘nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi‘nde ve Cambridge Üniversitesi‘nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesör öğretim üyesidir.

CANER TASLAMAN KİTAPLARI NELERDİR?

Ahlak, Felsefe ve Allah

Allah, Felsefe ve Bilim

Allah'ın Varlığının 12 Delili

Arzulardan Allah'a

Big Bang ve Tanrı

Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?

Evren'den Allah'a

Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı

Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de İslam

Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı

Terörün ve Cihadın Retoriği

İslam ve Kadın

Neden Müslümanım?