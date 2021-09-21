Cangıl ne demek, TDK'ya göre Cangıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cangıl ne demek? Cangıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cangıl kelimesi. Peki cangıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cangıl nedir, cangıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Cangıl kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Cangıl kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

CANGIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cangıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cangıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cengel

- Karışıklık, kargaşa



CANGIL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cangıl cungul

