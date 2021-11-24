Cani baba 13 günlük bebeğini zehirledi! Olaydan önce sosyal medyada yazdıkları, okuyanları dehşete düşürdü!

Olay, 9 Kasım 2021 tarihinde Yalova’da yaşandı.

Türkan O. (36), eşi S.O. (41) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi S.O. hakkında mahkeme kararı ile koruma kararı da aldıran Türkan O., eşinin 13 günlük bebeği E.E.O.’nun mamasına zehir koyduğunu ileri sürdü.

Eşinin kendi evladını mamanın içine koyduğu zehir ile öldürmek istediğini ileri süren Türkan O., "Sosyal medya hesaplarından da bu durumu dile getirmiş, adeta isyan etmişti. Şüpheli davranışları vardı. Bir gün kızımız mamasını yemek istemedi. Ben de şüphelendim büyük kızım mamayı satın aldığımız eczaneye götürdü. Eczacı mamayı incelerken bunun içine bir şey karıştırıldığını söyledi. Kızım da beni arayıp durumu anlattı. Sonrasında hemen emniyete haber verdik." diyerek çocuğunun tedavi altına alındıktan sonra durumunun iyi olduğunu belirtti.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Eşinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirten anne yaşadığı dehşete düşüren olayı şu şekilde anlattı:

"İfadesinde eşim suçunu kabul etti. Sarhoş olduğundan dolayı yaptığını itiraf etti. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim ve çocuklarımın yaşadığı şiddetten bıktım artık. Daha önce de çocuklarıma şiddet uyguladı."

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Eşinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konulduğunu bir süre sonra da eşinin yaptığı paylaşımları görüp şoke olduğunu anlatan anne Türkan O., o paylaşımları da Cumhuriyet Savcılığına iletti.

Türkan O. eşinin whatsapp durumunda “Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma. Aldık başa belayı”, “40'tan sonra bulduk belayı” gibi mesajlar paylaştığını, savcılığa ilettiğini söyledi.

Minik bebeğin dayısı Bayram A. (33) ise ,“Olayın başından sonuna kadar ablamın yanındaydım. Gördüklerim duyduklarım inanması çok zor. İnsanın yapacağı bir şey değil. 2 karış bebekten ne istenir? Nasıl bir caniliktir? En ağır cezayı almalı” dedi.

KARINCA İLACI ATIP EVDEN AYRILMIŞ

Tutuklanan cani baba S.O.'nun ifadesinde 2 çocuktan sonra 3. çocuğa bakmak için yeterli maddi güçlerinin olmadığını ve çocuğu aldırmak istediklerini ancak maddi imkansızlık sebebiyle aldıramadıklarını, bu sebeple bunalıma girdiğini, olay günü aşırı alkollü olduğunu karınca ilacı alıp bir kaşık yeni doğan kızının mamasına koyduğunu ve evden ayrıldığını anlattı. 13 günlük E.E.O.'nun mamasına konulan maddenin karınca ilacı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.